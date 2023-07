Biographie de Julien Doré

15 ans de carrière, 5 albums studio, 1 album acoustique, 5 tournées, plus de 2 millions d'albums vendus et plus de 450 millions de streams, Julien Doré est le nouveau coach de The Voice Kids.

Julien Doré, auteur, compositeur, interprète, une référence de la scène musicale française, le show man, n’a pas peur du challenge. Il est le nouveau coach de The Voice Kids. Joueur, il n'hésite pas à faire preuve d'humour et de fantaisie pour décrocher de jeunes Talents.