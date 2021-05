Biographie de Julien Lepers

Présentateur emblématique du jeu télévisé Question pour un Champion, Julien Lepers a commencé sa carrière d’animateur derrière un micro sur les ondes de RMC au début des années 70. Il présentait à l’époque le hit-parade. Après un passage sur RTL, il débarque à la télévision pour la première fois en 1986, dans l’émission Télématin, en remplacement de William Leymer­gie. Deux ans plus tard il est aux manettes de Ques­tions pour un cham­pion, le nouveau jeu de France 3, une adaptation d’un programme australien. Il présente également d’autres programmes phares tels que l’élection de Miss France ou Inter­villes.

Fils de deux grands amoureux de musique, Julien Lepers baigne dans un univers musical et cela restera sa première passion. Il compose et écrit des tubes pour d’autres : Herbert Léonad, Sylvie Vartan, Michel Delpech. Il se produit aussi lui-même sur scène et reprend les standards de la chanson française.

En 2016, il participe à la septième saison de Danse avec les Stars et sera accompagné par Sylvia Notargiacomo.

SHOW D'OUVERTURE : Pour le premier grand show en direct de la saison 7, Julien Lepers et Silvia Notargiacomo ont dansé un chacha sur "Can't Stop The Feeling" (Justin Timberlake).

PRIME DU 22 OCTOBRE 2016 : Pour cette deuxième semaine de compétition, Julien Lepers et Silvia Notargiacomo ont dansé une valse sur "Hero" (Mariah Carey).

PRIME DU 29 OCTOBRE 2016 : Un foxtrot pour Julien Lepers et Silvia Notargiacomo sur « Supreme » (Robbie Willams).

PRIME DU 5 NOVEMBRE 2016 : Un paso doble pour Julien Lepers et Silvia Notargiacomo sur "Bad" (Michael Jackson).

PRIME DU 10 NOVEMBRE 2016 : Un quickstep pour Julien Lepers et Silvia Notargiacomo sur « It’s Not Unusual» (Tom Jones).

Le couple de danseurs sera éliminé et quittera la piste de Danse avec les stars à l'issue de ce prime face à Florent Mothe et Candice Pascal.