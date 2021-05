Biographie de Julien

17 ans - Bordeaux (33)



TITRE CHANTÉ : "Hey Ya"

TITRE CHANTE AUX BATTLES CONTRE ALVY : "Rythm is Love" (Keziah Jones)



Né au Mozambique, Julien a toujours vécu au gré des déplacements professionnels de ses parents.

Il découvre l'Ethiopie, l'Angola, le Kenya...

Son père, musicien amateur, le fait chanter, mais c'est à l'âge de 10 ans, au Japon, qu'il se découvre une passion pour le chant et le piano.

Il arrive en France trois ans plus tard et forme plusieurs groupes de musique. Joueur de piano autodidacte, Julien puise son inspiration dans la musique afro-américaine, le jazz, le gospel, la soul et le funk.

Actuellement étudiant en japonais, la musique reste néanmoins très présente dans sa vie.



The Voice est, pour lui, l'occasion de passer sa toute première audition. Il est impatient de savoir ce que vaut réellement sa voix.