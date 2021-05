Biographie de Juliette

Juliette - 18 ans du Puy Ste Réparade (13)



Titre Interprété à son audition à l'aveugle "Ces idées-là" - Louis Bertignac



Grâce à son papa mélomane, Juliette se découvre, dès son plus jeune âge, une passion pour la musique rock « vintage ». A 4 ans, elle apprend le piano mais c’est à 10 ans, quand elle commence la guitare, qu’elle a un véritable déclic. Elle se met alors à écrire ses propres textes.

Très soutenue par ses parents, notamment son papa, la jeune fille décide, après avoir obtenu son baccalauréat, d’arrêter ses études et de se consacrer à son projet musical.

A 18 ans aujourd’hui, Juliette se dit qu’il est temps de prendre une décision importante: réaliser son rêve et vivre de la musique ou reprendre ses études.



En participant aux Auditions à l’Aveugle, elle veut rendre fier ses parents qui l’ont toujours encouragée et leur dire merci. Elle interprète « Ces idées-là » de Louis Bertignac, chanson préférée de son papa.

Samuel VS Juliette – « La Groupie du pianiste » (France Gall) (Saison6) --> Juliette sauvée aux battles par son coach Mika



Lou Mai, Imane et Juliette chantent pour une place aux Grands Shows en Direct. Lou Mai ert Juliette seront éliminées.