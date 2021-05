Biographie de Justine

Justine a 22 ans et vit à Nice.



Elle est esthéticienne et célibataire depuis un an et demi .



Hyper positive, franche et spontanée, Justine est un vrai clown quand elle est à l’aise. Elle recherche un homme à l’image de son père : gentil, serviable et fidèle !





Trait de personnalité : Naturelle.





Son homme idéal : Un grand brun, musclé, tatoué et un brin macho avec un regard de braise !





Son atout pour séduire le Bachelor : Son sourire et son humour