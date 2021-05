Biographie de Justine

Justine, 14 ans, rejoint l'équipe de Jenifer en interprétant "Toxic" de Britney Spears.

Justine vient d'une famille de musiciens : son grand-père fait de l’accordéon et du piano, sa petite sœur de la batterie et son père de la guitare.

De nature réservée et timide, Justine a trouvé dans le chant une façon de se libérer et fait parti d’un groupe. Ils se retrouvent toutes les semaines pour répéter et se produisent de temps en temps dans sa région.

Justine avoue manquer de confiance en elle et compte sur son style différent pour faire retourner les fauteuils des Coachs et remporter une place dans la seconde saison de The Voice Kids.