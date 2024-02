Révélé sur le tard, Kad Merad a su passer des sketchs au plus gros succès du box-office grâce à la comédie Bienvenue chez les Ch'tis. Révélé dans le duo, Kad et Olivier, dans les années 1990, il a parcouru un long chemin sur le plan professionnel. Souvent considéré comme une référence en matière de comédie, Kad Merad maîtrise pourtant d'autres nombreux registres, comme le théâtre. Depuis le 27 septembre, on peut donc le retrouver au théâtre Marigny dans la pièce de Victor Hugo « Ruy Blas ».