Biographie de Kaddour Belkacem

Kaddour est un ami d'enfance du docteur Lucas et de Francis Leroux.

Marié et père d'un petit garçon, il a grandi dans une cité et rêve de sortir de sa condition sociale et d'avoir une autre vie. Il n'a pas de barrières. Il n'a peur de rien, ni de personne. C'est un voyou avec un coeur en or. Il est capable de se mettre en quatre pour ses amis.