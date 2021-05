Biographie de Kap's

Kap's - 30 ans de Montpellier (34)



Titre interprété à son audition à l'aveugle "It's Only Mystery" - Eric Serra





La musique a toujours été très présente dans la vie de Kap’s, grâce à ses parents musiciens et chanteurs amateurs.



Tout commence pour la jeune fille à l’âge de 20 ans, lorsqu’elle est sélectionnée pour être la chanteuse d’un groupe dans sa ville natale. Ce fut un véritable déclic pour celle, qui depuis, n’a jamais arrêté de se produire avec différents groupes en France et en Europe.

Aujourd’hui, à 30 ans, Kap’s a envie d’autre chose et décide de mettre un terme aux groupes avec lesquels elle travaille depuis 10 ans pour se consacrer à sa carrière solo.



Grâce à un ami, elle se lance dans l’aventure The Voice pour faire découvrir son univers au plus grand monde.

Lidia Isac VS Kap’s – « When A man Loves A Woman » (Percy Sledge) (Saison6) --> Kap's sauvée aux battles par Florent Pagny



Kap’s, R’Nold et Shaby s’affrontent lors de l’Epreuve Ultime. C'est Shaby qui remportera sa place aux lives.