Biographie de Karim Saeed

Karim Saeed (Samy Gharbi)

Père de Nina Saeed

Ex de Lou

Fils spirituel de feu Thierry Robert

Flic très droit, dans la recherche de la vérité. Il est dans l’empathie – ce qui le conduit parfois à être trop engagé dans ses enquêtes. Il est plutôt protecteur envers les gens qu’il aime (sa fille Nina et Margot, la fille de Thierry Robert). Papa attentionné avec sa fille. Presque un papa poule, le papa moderne.

Karim n’a pas eu une enfance facile. Ado, il a fait pas mal de connerie. Jusqu’à ce que Thierry Robert, ancien commissaire de Sète, ne le fasse rentrer dans la police et le prenne sous son aile. Aujourd’hui capitaine de police, Karim fut longtemps entièrement dévoué à son travail, au point de lui sacrifier tous ses week-ends et chacune de ses nuits. Mais depuis la naissance de Nina, il a moins de temps. Sa femme, Lou ayant du mal à s’occuper du bébé, il doit gérer les nuits, les couches, les rdv chez le pédiatre…





SA BACK-STORY





Lou le quitte brutalement, sans le prévenir. Il se retrouve seul avec Nina, leur fille de 3 mois. Il refuse d’accepter qu’il ne s’en sort pas seul.





Il est chargé de l’enquête sur la collision des deux bateaux dans laquelle son ami et mentor, Thierry Robert, est décédé. Il a la lourde tâche de l’apprendre à Margot, la fille de Thierry qui est aussi la baby-sitter de Nina.





Lorsque Lou revient, Karim a tourné la page, il ne peut plus lui faire confiance. Il accepte cependant qu’elle passe du temps avec leur fille.





Il enquête sur la tentative d’assassinat sur Léonard Vallorta puis sur la contrebande de pesticides. Au cours de cette enquête, il est amené à rencontrer Anna régulièrement. Entre eux un jeu du chat et de la souris s’installe, avant qu’ils ne succombent à leur désir. Lou lui mène la vie dure. Elle tente d’abord de lui prendre Nina. Puis, lorsqu’elle apprend que Karim s’est rapproché d’Anna, elle fait une tentative de suicide. Il décide donc de rompre avec Anna et de s’occuper de Lou. Celle-ci le libère finalement de ses obligations conjugales quand elle réalise qu’il n’a plus aucun sentiment amoureux pour elle. Ils se séparent apaisés.





Karim conduit l’enquête sur le meurtre d’Audrey Beltram puis sur la tentative d’assassinat de Renaud Dumaze, deux crimes reliés au dangereux jeu de l’ange. Lors de son enquête, Karim confronte Laurence qui est liée personnellement à l’affaire, il considère qu’elle devrait se destituer.





Il se blesse le genou avec un altère, il est immobilisé et ne peut plus enquêter sur le terrain.





Karim est alerté par Chloé de la disparition d’Alex. Malheureusement, il ne peut rien faire pour lui cela a tout l’air d’une disparition volontaire.





Chloé lui apporte un témoin qui leur révèle qu’Alex a été enlevé. Karim fait équipe avec Martin. Mais ce dernier est très vite accusé, on a retrouvé son ADN dans la camionnette qui a servi à l’enlèvement.





Karim ne croit pas à la culpabilité de Martin, il le confie à Laurence.





La blessure de Karim s’est aggravée, il doit se faire opérer.





Suite à son opération du genou, Karim, en pleine rééducation, est contraint de rester à la maison. Anna vient le voir mais se montre froide, elle lui en veut de ne pas l’avoir appelée suite à sa séparation avec Lou. Lui, a peur qu’elle ait quelqu’un dans sa vie. Il finit par lui avouer qu’il est fou d’elle et ils se remettent ensemble.





Karim retourne travailler et enquête sur l’affaire du sac d’argent retrouvé en possession de Thomas. Quand il est question d’un flic ripou qui aurait échangé les coupures d’argents contre du papier, Karim dit ne pas y croire. Karim confie Nina quelques jours à Christelle et se fait soupçonner par Chloé d’être en possession de cet argent. Karim se met à recevoir des SMS menaçants au sujet de Nina qui se trouve chez les Moreno. C’est Angelina qui le fait chanter : il doit lui rendre l’argent sinon il arrivera quelque chose à sa fille. C’est elle qui l’a en effet contraint de voler cet argent pour le récupérer.





Suite à la découverte d’empreintes de Karim sur des coupures de ses billets retrouvés au commissariat, Karim est conduit en garde à vue et mis à pied. Il réussit à appeler Chloé dont l’intervention permet de sauver Nina d’un kidnapping par Angelina. Pour tendre un piège à Angelina, Karim convient d’un second rendez-vous pour lui rendre l’argent. Lors de leur entrevue, Karim vise Angelina avec son pistolet. Martin et Lucie entendent alors un coup de feu et découvre Karim inconscient. A son réveil, il ne se souvient plus s’il a tiré sur Angélina.





Karim se met alors à ruminer, Anna l’emmène passer quelques jours chez les Delcourt pour lui changer les idées. Quand Angelina se retrouve derrière les barreaux et avoue notamment que ce n’est pas Karim qui lui a tiré dessus, mais son acolyte Rafael, Laurence réintègre Karim au commissariat. Il est ensuite intronisé comme membre officiel de la famille Delcourt. Plus tard, au Spoon, il tombe sur Oscar, un ami d’enfance qui vient de payer une tournée générale.





Karim est peiné lorsqu’il apprend que son ami Oscar est en soins intensifs après s’être pris un coup de couteau le soir où ils se sont croisés. Il se met à enquêter sur cette affaire et ne trouve pas de mobile à son agression. Quand Célia devient la principale suspecte suite à un témoignage et à ses empruntes retrouvées sur le couteau, Karim n’arrive pas à trouver la jeune-fille.





Karim est effondré quand il apprend la mort d’Oscar. Peinée pour lui, Anna lui avoue alors que Célia se trouve chez Chloé, ce qui lui permet de l’arrêter. La jeune-fille est mise en prison car tous les indices pointent sur elle, mais l’instinct de Karim lui dit qu’elle est innocente. Inquiète par le sort du petit Noé, Anna convainc alors Karim de reprendre l’enquête depuis le début. Ainsi, il va découvrir que le coupable du meurtre d’Oscar est Enzo : il l’a agressé pour récupérer son ticket gagnant du loto.





Suite à l’agression de Marianne, Karim essaye d’aider les Delcourt à se sortir la tourmente. La police prend en charge l’enquête. Laurence l’alerte sur ses liens très proches avec les Delcourt, ce qui pourrait mettre à mal l’image de la police. Suite à cette recommandation, Anna prend mal le fait que Karim veuille tempérer leur relation. Plus tard, Karim finit par faire avouer à Daniel Verneuil, le mari de la femme qui devait recevoir le rein de Judith, qu’il est bien le corbeau.





Avec Lucie, Karim mène l’enquête suite à l’agression de Jessica. Au vu du témoignage de la jeune-fille, ils cherchent dans un premier temps un ado du lycée qui aurait pu lui voler son portable. Ils suspectent Mathias mais l’ado a un alibi. Lorsque Sylvain annonce à la police que Jessica s’est faite agressée sexuellement, Lucie culpabilise d’être passé à côté, et s’investit encore plus dans cette enquête. Lorsque Jérôme est soupçonné dans cette histoire, Lucie croit dur comme fer la version de Jessica qui l’accuse ouvertement, tandis que Karim a tendance à la temporiser.





Karim est ravi lorsque Anna propose de venir vivre chez lui.





Quand il apprend qu’il s’est fait muter, il comprend que quelqu’un fait jouer ses relations pour se débarrasser de lui. Il apprend ensuite que c’est le préfet qui n’est autre que beau-père de Jérôme qui a décidé cela. Karim est au plus mal quand il comprend que son éviction a lieu dans le cadre d’un chantage que Jérôme faisait à Margot dont il essayait d’abuser sexuellement. Quand il réussit à faire tomber le principal, il a le sentiment que le cauchemar est enfin terminé. Laurence annonce alors à Karim qu’il échappe à sa mutation.