Biographie de Karine Delval

32 ans, mère de la jeune Chloé qui vient de disparaître. Karine est une femme déterminée, à qui rien n’a jamais été donné, qui a fait des enfants jeunes et rame pour boucler les fins de mois en travaillant comme aide soignante à la maison de retraite de la ville, ce qui est loin d’être rose tous les jours.



Elle aimerait que son mari porte un peu plus les choses sur ses épaules lui aussi, mais si ça a sûrement été le cas, ça ne l’est plus, et elle lui en veut.