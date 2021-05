Biographie de Karine Ferri

Personnage incontournable de TF1, Karine Ferri (de son vrai nom Jalabert) se fait remarquer en 2004, lors de la deuxième saison de l’émission Bache­lor, le gentleman céli­ba­taire. Elle y participe contre l’avis de ses parents et finira finaliste de l’émission. Si elle ne part pas dans les bras du célibataire convoité, elle gagne en revanche une carrière d’animatrice, d’abord sur M6 puis sur Direct 8. Sur la chaîne de la TNT, elle anime des programmes aux registres variés (Mademoiselle Cinéma, Ma vie, L'amour au menu) et co-anime la matinale sur NRJ, Le 6/9, avec Nikos Alia­gas. C’est le début d’une grande amitié entre les deux animateurs. En 2012, elle le rejoint sur TF1 pour co-présenter la saison 2 de The Voice, puis The Voice Kids. Depuis 2015, elle présente aussi régulièrement les tirages du Loto et de l'Euromillions.

Le nom de Karine Ferri est également indissociable de celui de Grégory Lemarchal. De 2005 à 2007, l'animatrice et le gagnant de la première édition de Star Academy ont vécu une magnifique histoire d'amour. Elle a accompagné le jeune chanteur, décédé en 2007, jusqu'au bout dans son combat contre la mucoviscidose. Depuis, elle est restée très proche de la famille de Grégory et fait partie du conseil d'administration de l'Association Grégory Lemarchal qui récolte des fonds pour lutter contre la maladie.

En 2016, elle a participé à la septième saison de Danse avec les Stars avec Yann-Alrick Mortreuil comme partenaire. Elle a réalisé un magnifique parcours, n'étant éliminée qu'en demi-finale.





Toutes les danses de Karine Ferri dans Danse avec les stars

Show d'ouverture : un chacha sur This is What You Came For (Calvin Harris feat. Rihanna)

Prime du 22 octobre 2016 : un jive sur I'll Be There For You (The Rembrandts)

Prime du 29 octobre 2016 : une rumba sur Les yeux de la Mama (Kendji Girac)

Prime du 5 novembre 2016 : une samba sur Sapés comme jamais (Maître Gims)



Prime du 10 novembre 2016 : une danse contemporaine sur Christine (Christine And The Queens)

Prime du 19 novembre 2016 : un jazz sur What a Felling (Flashdance) avec Christophe Licata qui remplace Yann-Alrick Mortreuil blessé.

Prime du 26 novembre 2016 : un foxtrot sur On se retrouvera (Francis Lalanne) et un flamenco sur la musique de Kill Bill, toujours avec Christophe Licata.

Prime du 3 décembre 2016 : un tango en trio avec Yann-Alrick et Tonya Kinzinger sur Cell Block Tango (Chicago) et un chacha sur Laissez-moi danser (Dalida)



Prime du 10 décembre 2016 : une salsa-kizomba sur Booty (Jennifer Lopez) et une valse sur Ti Amo (Umberto Tozzi)





Dates-clés

2016 : demi-finaliste de Danse avec le stars

Depuis 2014 : The Voice Kids avec Nikos Aliagas

Depuis 2013 : The Voice avec Nikos Aliagas