Biographie de Karisma

21 ans



Son secret : "Je n'ai jamais rencontré ma sœur jumelle" révélé par elle-même après avoir menti sur l'exactitude de son secret

Elle quitte l'aventure Secret Story face à Rémi après 10 semaines de jeu.



Karisma vit en Bretagne. Enfant choyée dans une famille aimante, ses parents lui inculquent la tolérance et le respect d’autrui. Sportive dans l’âme, Karisma s’est essayée à la compétition en gymnastique jusqu’aux championnats de France où son équipe a fini à la 5ème place. Aujourd’hui, son BTS commercial en poche, elle a décidé de prendre une année sabbatique pour se consacrer à sa passion, la photo, et profiter de la vie avant de reprendre de plus longues études, parce que ce qui lui importe, c’est de rendre ses parents très fiers d’elle…. Mi femme, mi enfant, mi ange mi démon, une jeune femme très mature pour son âge après une expérience de vie qui l’a très vite forgée.



Facebook Karisma Secret Story 9

Twitter @Karisma_ss9off

Instagram Karisma_SecretStory9