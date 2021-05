Biographie de Karla

Karla - 16 ans de la Seyne sur Mer (83)



Titre interprété à son audition à l'aveugle "Whithout you" - Mariah Carey



Cette jeune lycéenne de 16 ans chante depuis toujours.

Dans sa petite ville du sud est de la France, elle passe la plupart de son temps à chanter dans sa chambre, où elle s’est créée « son studio artisanal ».



Karla chante régulièrement devant les amis de ses parents mais très vite elle est attirée par la scène et commence à se produire dans des bars ou des restaurants.



The Voice, est l’occasion pour la jeune fille de réaliser son rêve : chanter sur une grande scène accompagnée de musiciens, comme une vraie professionnelle

Pour les Auditions à l’Aveugle, Karla n’a pas froid aux yeux compte bien impressionner les coachs en s’attaquant au titre « Without You » de Mariah Carey.





Karla VS Lisa Mistretta VS Lily Berry - « Bang bang » (Jessie J - Ariana Grande - Nicky Minaj) (Saison 6) --> Karla sauvée par son coach M Pokora



Pour l'épreuve ultime, Karla interprète « J’y crois encore » de Lara Fabian --> Karla éliminée par son coach M Pokora