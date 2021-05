Biographie de Karolyn

Karolyn rêve depuis toujours d’être chanteuse mais n’a jamais envisagé de vivre de sa passion jusqu’au jour où un événement bouleversant la pousse à remettre en question ses choix. Il y a 4 ans, sa maman tombe gravement malade. Bien qu’épanouie dans son travail d’éducatrice spécialisée, cet événement est un déclic pour la jeune femme. Elle prend conscience qu’il faut toujours aller au bout de ses rêves et se battre pour réussir, comme le fait tous les jours sa mère. Cette dernière, fan de l’émission depuis la 1ère saison, a toujours souhaité que sa fille y participe. Rien ne la rendrait plus heureuse que de la voir sur scène. A 31 ans, Karolyn se dit que c’est le moment de réaliser son rêve. Ce soir, la jeune femme participe à The Voice avant tout pour sa maman, pour la rendre fière.





Auditions à l’aveugle :

Wild thoughts – Dj Khaled ft. Rihanna