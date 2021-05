Biographie de Katherine Chancellor

Katherine est la femme du richissime Phillip Chancellor II. Jill Foster, jeune manucure de Katherine, se rapproche d'elle et s'aperçoit que rien ne va plus au sein du couple. Elle et Phillip ont une liaison, Jill tombe enceinte et Phillip divorce de Katherine, qui retombera dans l'alcool. Avant qu'il ne meurt, Jill et Phillip se marient mais l'avocat de Katherine réussit à faire annuler le mariage.

Jill et Katherine mènent une guerre constante : Jill se marie avec John Abbott, le meilleur ami de Katherine. Elle engage Rex sterling pour séduire Katherine. Mais elle ne lui en voudra pas et décidera malgré tout de se marier avec lui.

La relation Katherine/Jill se calme alors qu'elles pensent être mère/fille mais un épisode dramatique va tout remettre en question : alors que Katherine est en voiture avec son sosie, Marge, elles ont un accident de voiture dans lequel Marge décède. La famille assiste aux funérailles de celle qu'ils pensent être Katherine. Cette dernière sera obligée de faire un test ADN pour prouver son identité et retrouver sa place au sein de la résidence Chancellor. Ce test prouve par ailleurs que Brock est le fils de Katherine et donc que Jill n'est pas sa fille. La guère Jill/Katherine est à nouveau déclarée...