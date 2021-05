Biographie de Katrina Patchett

Championne junior australienne, championne de France en danse sportive en catégorie standard, quart de finale aux Championnats du monde et d’Europe, double championne d’Australie, premier couple représentant la Slovénie et la France pour les Championnats du monde et d’Europe.





Participation à Danse avec les stars :



Elle a remporté avec M Pokora la première saison de Danse avec les Stars .

Katrina Patchett participe à la sixième saison de Danse avec les Stars. Son partenaire est Vincent Niclo.

Pour la saison 7 de Danse avec les Stars, elle a eu pour partenaire Olivier Minne.

Pour la saison 8 de Danse avec les Stars, elle a eu pour partenaire Vincent Cerutti









Twitter

@katrinapatchett