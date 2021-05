Biographie de Kelly

Kelly chante depuis sa plus tendre enfance grâce à sa maman qui lui a transmis sa passion pour la musique.

A 9 ans, elle commence les cours de chant et apprend la guitare. En parallèle de sa scolarité, Kelly occupe son temps libre en faisant des scènes avec différents groupes. Aujourd’hui, l’étudiante en architecture profite de son année de césure pour se consacrer entièrement à la musique.

Elle écrit et compose ses propres morceaux. Avide de challenge, Kelly tente l’aventure The Voice pour se confronter à l’avis de professionnels mais surtout pour rendre fière sa famille, et notamment sa maman qui l’a toujours encouragée.





Auditions à l’aveugle :

Zombie - The Cranberries