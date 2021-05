Biographie de Kelvin

KELVIN - 15 ANS - LA CHAPPELLE-SAINT-LUC (10)





TEAM PATRICK





Fan de R’n’B, c’est en regardant les clips de Rihanna et de Chris Brown, que Kelvin se découvre une passion pour la musique. Tout comme ses idoles, le jeune homme aime chanter et danser. Aujourd’hui, cet adolescent de 15 ans chante uniquement dans sa chambre. Grâce à "The Voice Kids", Kelvin monte pour la première fois sur une scène, devant un public et accompagné de musiciens. Il souhaite avoir l’avis de professionnels.





AUDITION A L'AVEUGLE

RIHANNA - "Diamonds"





BATTLES :

MICHAEL JACKSON & PAUL MCCARTNEY - "Say, say, say"





DEMI-FINALE :

JJ GOLDMAN - "Envole-moi"