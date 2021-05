Biographie de Kendji Girac

Depuis son plus jeune âge, muni de sa guitare, Kendji Girac chante. Né en 1996 à Perigueux en Dordogne, c’est en 2013, qu’il se fait connaître sur la toile avec une reprise gipsy de Bella, chantée initialement par Maître Gims. La vidéo est vue des millions de fois sur Internet. Le buzz créé autour de cette reprise le propulse sur le devant de la scène et c'est comme ça qu'il intègre la troisième saison de The Voice sur TF1. Lors de son passage pour les auditions à l'aveugle, seul Mika se retourne. Un choix payant puisque Kendji Girac sera le grand gagnant du programme cette saison-là avec 51 % des voix, devançant Maximilien, Amir et Wesley.

Aujourd’hui, Kendji Girac connaît un véritable succès. Après la sortie de deux albums, Kendji (2014) et Ensemble (2015), Kendji Girac gagne le cœur de ses fans et de nombreuses récompenses. Parmi elles, trois NRJ Music Awards : un dans la catégorie "Révélation francophone de l'année" (2014) et deux dans la catégorie "Chanson francophone de l’année" pour Color Gitano (2014) et Conmigo (2015). Son premier album a également été certifié double disque de diamant pour plus d'un million d'exemplaires vendus.





Tous les titres interprétés par Kendji Girac dans The Voice

Lors des auditions à l’aveugle : Bella (Maître Gims)

Lors des battles face à Youness : Tous les mêmes (Stromae)

Lors de l’épreuve ultime : Hotel California (Eagles)

Lors du premier grand show en direct : Ma philosophie (Amel Bent)

Lors du deuxième grand show en direct : Mad World (Tears for Fears)

Lors du quart de finale en direct : Allumer le feu (Johnny Hallyday)

Lors de la demi-finale en duo avec Elodie : Papaoutai (Stromae)

Lors de la finale en solo : La Foule (Edith Piaf)

Lors de la finale en duo avec Mika, son coach : L’Aigle noir (Barbara)

Lors de la finale en duo avec Jean-Louis Aubert : Temps à nouveau (Jean-Louis Aubert)





Dates-clés

2014 : Révélation francophone de l'année aux NRJ Music Awards

2013 : grand gagnant de la saison 3 de The Voice

Discographie

2014 : Kendji

2015 : Ensemble