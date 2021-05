Biographie de Ketlyn

56 ans - Six-Four-les-Plages (83)



TITRE CHANTÉ : "The Winner Takes it All" - ABBA

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE OLYMPE ET DAVID : "Toute la musique que j'aime" (Johnny Hallyday)



Née d'un père saxophoniste et jazzman, Ketlyn baigne dans la musique depuis sa plus tendre enfance. Ce n'est qu'en 2000, après des années à s'ennuyer dans la fonction publique comme secrétaire, qu'elle décide de démissionner et d'intégrer le conservatoire de chant.

À 44 ans, elle réalise enfin son rêve et part en tournée avec 20 musiciens à travers la France. Cette parenthèse ne durera qu'un temps, Ketlyn est contrainte de reprendre une activité dans la fonction publique afin de pouvoir s'occuper de sa famille.



The Voice est aujourd'hui, pour Ketlyn, sa dernière chance pour devenir une chanteuse reconnue.