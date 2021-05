Biographie de Khady

Passionnée de musique grâce à son papa, musicien amateur, Khady monte sur scène pour la première fois lors d’un spectacle de fin d’année dans son école de Mantes La Jolie. De nature timide, elle a une véritable révélation quelques années plus tard lorsqu’elle gagne un concours au collège. Elle continue alors d’apprendre en cours de musique et à l’aide de tutoriels sur Internet. Au lycée, la jeune fille préfère se consacrer à ses études et obtient son bac. Aujourd’hui, animatrice pour enfant dans un centre de loisirs, elle rêve de vivre de la musique. Très influencée par la Soul, le R’N’B et la pop, elle enchaîne les scènes et travaille ses compositions personnelles. A 21 ans, Khady se sent enfin prête pour participer à The Voice. Elle espère pouvoir toucher les coachs et le public avec un classique de James Brown.





Titre interprété, lors des auditions à l'aveugle : « It’s a man’s man’s man’s world » - James Brown





Khady a perdu le duel ou face à face contre Amandine sur le titre "ONLY GIRL (IN THE WORLD)" (Rihanna) lors des premières battles de la saison 5.