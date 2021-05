Biographie de Olivier

50 ans, Nord (59), Technico-commercial

L’aventure d’Olivier a pour lui un goût d’inachevé, brisée par le premier collier d’immunité de Koh Lanta.



Il regrette aujourd’hui de ne pas avoir fait le jeu des alliances, et a compris l’importance de la stratégie.



Désormais, seule la victoire est belle, il est complètement décomplexé par rapport à ça. Il n’hésitera pas à louvoyer pour atteindre son but : les Poteaux ! Malgré ses six années de plus, il n’a pas peur d’affronter les plus jeunes !



Olivier, qui se plaignait de maux de ventre, a dû quitter l'aventure sur décision médicale



Son parcours précédent :



Koh Lanta Raja Ampat 2011 éliminé au 24ème jour