Biographie de Babeth

Concurrente éliminée au 1er conseil de la saison



52 ans - Yonne (89)



Sous ses apparences de roc se cache une femme sensible et fragile.

Mère de quatre enfants, Babeth est également une maman poule qui cultive sa féminité.



Parfois raillée pour sa coquetterie, Babeth espère que Koh-Lanta Johor lui permettra de prendre confiance en elle et de s'affirmer.