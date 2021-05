Biographie de Cédric

39 ans, Paris (75), Consultant,



Sur sa saison, Cédric avait été le stratège par excellence. Au début dans l’intérêt commun de son équipe, puis ensuite pour lui-même. Habile, beau parleur, il a su gagner la confiance de tous, mais des blessures ont eu raison de sa fine stratégie.

Aujourd’hui il revient, pour aller enfin au bout.

Koh Lanta est un jeu, il va jouer ! Plus stratège et conquérant que jamais !



Cédric a été éliminé par l'équipe Jaune lors du 3è conseil

Cédric rejoint l'île de l'Exil pour y affronter Raphaële en duel - Cette dernière gagne ce duel



Cédric quitte définitivement l'aventure à la 4è émission.



Son parcours précédent :



36 ans - Paris (75) - Koh Lanta Johor 2014, Eliminé au 23ème jour



Ce Parisien de 36 ans, séducteur et sûr de lui, est un animal à sang froid.



Consultant en entreprise, il est habitué à gérer ses équipes sans état d'âme. Mais il sait également faire preuve de douceur et de calme pour imposer ses idées.



Joueur d'échecs et de poker, Cédric est un stratège qui aime maîtriser les événements.