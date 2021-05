Biographie de Charlaine

Eliminée lors du neuvième conseil de la saison.

21 ans - Meurthe-et-Moselle (54)



Fraîche et pétillante, fille unique, la jeune Charlaine est habituée à ce que tout le monde accède à ses désirs.

Elle avoue elle-même être légèrement égoïste.

Mais cette étudiante en deuxième année de STAPS (Sciences et techniques des activités physiques et sportives), qui pratique la boxe en amateur, est également une véritable compétitrice.