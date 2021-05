Biographie de Jeff

Jeff est éliminé au 10ème conseil.

Corinne quittant l'aventure pour raison médicale, Jeff revient dans l'aventure lors de l'émission 8 .

Concurrent éliminé lors du conseil de l'émission 7

32 ans - Bouches-du-Rhône (13)



Ce Marseillais de 32 ans profite pleinement de la vie !

Il travaille occasionnellement comme serveur et vit encore chez ses parents.



Passionné de surf et de plongée, il veut profiter à fond de sa passion pour la mer.



Plein de ‟bagou”, un brin provocateur et orgueilleux, il ne laisse personne insensible.