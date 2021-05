Biographie de Margot

Margot quitte l'aventure pour raison médicale lors de l'émission 7.



22 ans - Seine-Maritime (76)



Margot est une vraie tornade et mène son monde à la baguette !

La jeune fille sait ce qu'elle veut et ne se prive pas de le dire.



Sportive, capitaine de son équipe de volley, elle envisage Koh-Lanta Johor comme une compétition qu'elle veut absolument gagner. Pour y parvenir, Margot devra prendre sur elle et essayer d'avoir plus de tact.