Biographie de Nessim

Binôme de Charlaine dans l'émission 9, Nessim est éliminé en même temps.



26 ans - Val-de-Marne (94)



Altruiste, Nessim est un jeune homme aimant et dévoué.



Dans la cité du Val-de-Marne où il a grandi, Nessim est un exemple pour ses amis.

Drôle et toujours souriant, il inspire le respect et la confiance.



Ce grand calme, également capitaine de son équipe de football, a l'habitude de mener les siens vers la victoire...