Biographie de Clémence, la GAGNANTE

33 ans, Manche (50), Gérante d’un café-concert,



Après avoir été la plus jeune gagnante de Koh Lanta, Clémence a vécu « Le retour des Héros » comme un véritable échec ! Cette nouvelle opportunité est le moyen d’obtenir sa revanche, de récupérer son titre !

Aujourd’hui elle est devenue maman ! Elle mène une vie plus tranquille avec ses 2 enfants. Son but : être la 1ère personne à gagner 2 fois Koh Lanta, et faire la fierté de ses 2 petits garçons !



Clémence est élue GAGNANTE de Koh-Lanta, le combat des HEROS

Clémence devient la première aventurière de l'histoire de Koh-Lanta à remporter le jeu et les 100 000 Euros promis au vainqueur

Clémence remporte le Combat des Héros en obtenant 5 voix contre 4 voix pour Pascal qui finit 2è finaliste.



Son parcours précédent :

Koh Lanta Ile des Pins, Gagnante / Retour des héros 2009, Eliminée au 10ème jour