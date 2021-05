Biographie de Kora Jamson

Kora est née dans une famille d’artistes, un papa musicien qu’elle accompagnait en concert et une maman danseuse. Pour la jeune fille le chant n’est, au départ, qu’une passion, qu’elle pratique à la maison.

Au lycée, elle suit un enseignement avec une spécialisation musique et monte un groupe. Elle ressent très vite le besoin de composer ses propres chansons nourries d’influences variées allant de la pop/folk au Jazz, en passant par le reggae.

Petit à petit, elle prend conscience qu’elle veut vivre de sa passion et se lance dans un projet solo. Accompagnée de musiciens, elle se produit dans différentes salles de Paris ou de province. Afin de se perfectionner, la jeune femme reprend ses études dans une école de Jazz. À 23 ans, Kora a besoin de reprendre confiance en elle et espère, grâce à The Voice, croire de nouveau en ses rêves.

Twitter : @kora_Jamson



TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : « Roxanne » - Police

Virginie VS Melodie Pastor VS Kora , battles à 3 syr « Love Me Again » (John Newman). Kora perd cette battle avec Virginie