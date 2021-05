Biographie de Kriill

Richard et Klaar se rencontrent au conservatoire il y a 2 ans : le premier y étudie la musique assistée par ordinateur, le second le chant. Très vite, les deux jeunes hommes décident d’allier leur deux univers et créent le duo Kriill. Actuellement dans une démarche de développement de contenu, ce duo inédit n’a pas eu l’occasion de se produire beaucoup sur scène. Pour les deux musiciens, The Voice est l’occasion de présenter leur création au plus grand nombre et de surprendre les coachs et le public.





Auditions à l’aveugle :

"Stayin’ Alive" – Bee gees