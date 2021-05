Biographie de Kristine Froseth

Personnage clé dans « La Vérité sur l’affaire Harry Quebert », Kristine Froseth interprète le rôle de Nola Kellergan, une jeune femme dont le squelette a été retrouvé enterré sur la propriété de Marcus Goldman, un célèbre écrivain. Portrait d’une actrice prometteuse.





Elle n’a que 22 ans et pourtant Kristine Froseth figure déjà parmi les révélations de cette année 2018. Et pour cause, avant de décrocher le rôle de Nola Kellergan dans l’adaptation du best-seller de Joël Dicker, La Vérité sur l’affaire Harry Quebert, diffusée dès le 21 novembre sur TF1 , la jeune femme a joué dans la comédie Sierra Burgess Is a Loser, aux côtés de deux autres révélations du petit écran à l’instar de Noah Centineo et Shannon Purser (vu dans la série à succès Stranger Things).

D’abord mannequin, Kristine Froseth a posé pour diverses grandes marques de prêt à porter à l’image de Miu Miu, Armani ou encore H&M. C’est à l’âge de 16 ans, que la jeune femme a été remarquée pour la première fois par l’agence IMG Models. Depuis son adolescence, Kristine Froseth multiple les campagnes aux quatre coins du monde.

Très active sur les réseaux sociaux, celle qui donne la réplique à Patrick Dempsey dans La Vérité sur l’affaire Harry Quebert, est suivie par une importante communauté de fans. Pas moins de 600 000 abonnés suivent avec attention son quotidien, entre les shootings photos et les tournages de film. Car la jeune femme sera bientôt à l’affiche d’une autre adaptation, celle de John Green, Qui es-tu Alaska ? aux côtés de

Charlie Plummer (Tout l’argent du monde, The Dinner, King Jack). Un début de carrière prometteur pour Kristine Froseth.