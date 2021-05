Biographie de Kuku

Kuku - 41 ans de Saint-Ouen (93)



Titre Interprété "Redemption Song" - Bob Marley





Kuku est né au Niger mais a grandi aux Etats-Unis. Suite à une déception amoureuse, il s’achète une guitare et commence à écrire ses propres chansons, aux influences africaines / reggae / soul.



Il y a 6 ans, il décide de s’envoler pour l’Europe et lors de son passage en France, il rencontre celle qui deviendra sa femme. Il s’installe alors à Paris, monte un groupe, participe à de nombreuses collaborations et créer de la musique de publicité.



Aujourd’hui, Kuku participe à The Voice pour faire entendre sa musique et partager sa passion avec d’autres artistes.



Pour les battles, Nico (Nyco Lilliu) et Kuku reprennent « Hey Yah » d’Outkast dans la version d’Obadia Parker. C'est Nico qui remportera sa place à l'épreuve ultime.