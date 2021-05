Biographie de Lakhdar

Du haut de ses 21 ans, le jeune homme participe à la seconde saison de La Villa des Cœurs Brisés pour trouver la femme de sa vie.



Célibataire depuis 69 jours, Lakhdar sait ce qu’il veut : une fille simple.



Lakhdar a participé à l’émission Garde à Vous, où il a effectué son service militaire. Toujours partant pour amuser la galerie, le jeune homme relève le défi de trouver l’amour dans la Villa des Cœurs Brisés et ainsi effacer son passé amoureux douloureux… Mode séduction : Activé.



Lakhdar ne fait plus confiance aux femmes. Sa dernière conquête l’a trompé avec son meilleur ami.

Une situation délicate qui attriste le jeune homme. Depuis, il n’accorde plus aucune confiance aux filles qu’il rencontre. Lucie , la love coach est là pour l’aider à apprendre à aimer.