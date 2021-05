Biographie de Laly

Laly semblait vivre le parfait amour avec Jimmy mais ses nombreuses frasques et maladresses ont mis à mal sa carrière de journaliste et son couple. Séparée, elle s'est mise en couple avec John, le père de Fanny avec qui elle désire faire un enfant après avoir perdu celui qu'elle portait de Jimmy. Malgré ce beau projet, Laly succombe aux avances de Franck le cousin de José. Mais elle se fait surprendre par Hélène qui l'incite à mettre un terme à cette liaison. Le père de Diego, Antonio revient en ville. Laly est bouleversée et décide de vivre une aventure avec lui. Cependant, elle finira par revenir vers John. Plus tard, Laly accueille sa cousine Gabriella chez elle. Cette dernière séduit John qui finit par quitter Laly pour Gabriella à cause de ses frasques. Suite à une perte de mémoire subie par John, la meilleure amie de Bénédicte tente petit à petit de le reconquérir.