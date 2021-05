Biographie de Lara Fabian

En presque 30 ans de carrière internationale, Lara Fabian s’est baladée dans de nombreux pays francophones et non francophones. Avec 20 millions de disques vendus, 14 albums et des milliers de concerts à travers le monde, elle est la petite nouvelle aux nombreux tubes (J'y crois encore, La différence, Immortelle, Tout, Je t'aime, Ma vie dans la tienne…). Définitivement l’une des plus grandes voix au monde, cette auteure, compositrice et interprète possède une tessiture rare de 4 octaves et une technique vocale exceptionnelle. Classée plusieurs fois numéro 1 en France mais aussi en Belgique ou au Québec, elle rencontre un succès international avec le titre I will love again en se classant dans les hits en Espagne, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Avec le titre Love By Grace, elle est restée plusieurs semaines numéro 1 au Brésil.