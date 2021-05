Biographie de Laura

Laura découvre la musique toute petite, chez sa grand-mère, en regardant la comédie musicale «Notre Dame De Paris». Elle persuade alors ses parents de l’inscrire à l’école de musique où elle restera 10 ans. A 18 ans, la jeune fille est contactée par un groupe de rap pour poser sa voix sur un titre. Ayant un véritable coup de cœur pour ce style musical, elle monte avec ce même groupe un collectif très actif aujourd’hui dans leur région. Pragmatique, c’est avec elle-même que Laura passe un contrat moral : elle ne se lancera dans la musique qu’après avoir acquis une situation stable.

Aujourd’hui, la jeune fille se sent accomplie professionnellement. Soutenue depuis toujours par ses proches, Laura se lance dans l’aventure The Voice pour défendre ce style musical qui lui est cher : le rap et surtout pour rendre fière sa maman.





Auditions à l’aveugle :

Ready or not – Lauryn Hill