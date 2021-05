Biographie de Laura

Laura, 17 ans de Marseille (13)





C’est à l’âge de 10 ans que Laura débute les cours de chant.

Bercée par la variété française, cette amoureuse des chansons à textes ne trouve du plaisir qu’en faisant passer des émotions à travers le chant.



Aujourd’hui, Laura est étudiante en 1ère année de médecine. Elle véhicule l’image d’une jeune fille très sérieuse, qui a confiance en elle alors qu’au fond, elle est très sensible et trouve refuge dans la musique.



Dans The Voice, elle interprète un titre fort, avec un message à écouter: « Les enfants paradis » de Saez.





Pour son audition à l'aveugle, Laura interprète Les Enfants Paradis (Damien Saez)



Pour son épreuve des KO, Laura a interprété Creep (Radiohead) - L'aventure s'arrête là pour ce Talent : Julien Clerc ne l'ayant pas sélectionné pour les Battles