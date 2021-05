Biographie de Laure

Laure, 17 ans de Nice (06)





C’est à 13 ans que cette niçoise découvre les concours de chant. Lors de sa première expérience, Laure prend conscience du plaisir qu’elle éprouve en étant sur scène et décide alors de prendre des cours de chant.

La jeune fille adore la puissance vocale et ce soir, elle interprète une chanson à voix : « Run to you » de Whitney Houston. Elle veut mêler la performance à l’émotion.



Pour cette lycéenne de 17 ans, The Voice représente le plus grand concours de France et elle compte bien tout faire pour y arriver.





Pour son audition à l'aveugle, Laur interprète Run to you (Whitney Houston)

Pour son épreuve des KO, Laure a interprété Comme toi de Jean-Jacques Goldman - Malheureusement Mika n'a pas sélectionné ce Talents pourr les battles. L'aventure s'arrête là