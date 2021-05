Biographie de Laure

Laure baigne dans la musique depuis son plus jeune âge: sa maman est professeur de musique et son papa est musicien professionnel. C’est d’ailleurs ce dernier qui lui a appris à chanter, lui donnant des cours à la maison.

La jeune fille est fan de Jenifer et a commencé à chanter en écoutant ses chansons.

En parallèle, elle pratique la gymnastique et fait des compétitions au niveau régional.

Fan assidue de l’émission, Laure réalise un rêve en participant à The Voice Kids.

Compétitrice dans l’âme, elle appréhende cette aventure « comme une compet’ de gym » et espère aller le plus loin possible.



Equipe : M Pokora

TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : "Famille" (Jean-Jacques Goldman)



Titre interprété lors des battles face à Manuela et Steven : "Papaoutai" (Stromae) -

Manuela remporte la battle. L'aventure The Voice Kids s'achève pour Laure.