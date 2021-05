Biographie de Laureen

Laureen

18 ans de Salon-de-Provence (13)





Laureen monte pour la 1ère fois sur scène à l’âge de 8 ans lors d’un concours où elle finira « coup de cœur ». S’enchaîne alors un contrat dans une maison de disque et l’enregistrement d’un album.

Seulement, ce projet ne voit pas le jour et vivant ça comme un échec, la jeune fille décide de mettre la musique de côté.



Toujours soutenue par ses parents et particulièrement son papa qui « l’a vu perdre le sourire », la jeune étudiante de 18 ans considère l’aventure The Voice comme l’occasion de lui montrer qu’elle se relève et qu’elle revient.



Et pour son audition à l’aveugle, Laureen, qui ne quitte jamais ses chapeaux quand elle chante, a décidé de ne pas dire à son papa qu’elle participe au concours et lui faire la surprise sur scène.





Pour son audition à l'aveugle, Laureen a interprété "Je suis venu te dire que je m'en vais" (Serge Gainsbourg)



Pour son épreuve des KO, Laureen a interprété What’s Up (4 Non Blondes) - Un choix payant puisque ce Talent a été retenu pour les Battles dans l'équipe de Julien Clerc.

Pour l'épreuve des Battles, Laureen VS Anton – Je m’en vais (Vianney). Julien Clerc, leur coach, a décidé d'éliminer Anton et de garder Laureen pour les grands shows en direct.



Pour le premier direct, Laureen a interprété "Ta Marinière" de Hoshi et sauvée par son coach Julien Clerc







Pour le deuxième direct et quart de finale Laureen a interprété Mon vieux (Daniel Guichard) - Julien Clerc, son coach, a décidé d'éliminer Laureen et de garder Pierre DanaË pour la demi-finale en direct