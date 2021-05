Biographie de Laurence Boccolini

Ma devise :

"Love all, trust a few" de William Shakespeare (en français "Aime chacun, fie-toi à peu")

Date de Naissance :

8 Mai

Mon petit défaut :

Je n'en ai que des très gros...

Mes Hobbies :

Parler à mes chats, écouter très fort du rock, acheter des cahiers, regarder pour la 20ème fois les films d'Henri-Georges Clouzot

Mon Signe Astro :

Taureau ascendant vierge

Ce que je regarde à la TV :

Les films en noir et blanc des années 1940-1950, la série Monk (je suis une fan absolue), les films d'horreur, les émissions des chaînes musicales, et beaucoup d'autres choses !





Ma Bio express :

La carrière de Laurence Boccolini commence à la radio, sur RFM, puis se poursuit sur Europe 1 où elle anime des émissions de rock. Laurence rejoint ensuite la bande de Laurent Ruquier sur France Inter. On la retrouve également à de nombreuses reprises sur RTL dans "Les Grosses Têtes".

En 1996, Laurence Boccolini présente "Que le meilleur gagne". Mais c'est aux commandes de l'émission "Le Maillon Faible" que Laurence se fait connaître du grand public.

En 2007 Laurence arrive sur TMC pour présenter le jeu "Le Mur infernal". La chaîne lui confiera alors la présentation de nouvelles émissions comme "Fan des années 80 et 90", émission dans laquelle elle revient sur les faits marquants des dernières décennies en compagnie d'invités.

Sur TF1, Laurence présente "La Première Compagnie" sur six primes en direct. Elle est également l'héroïne, pendant quatre épisodes, de "Mademoiselle Joubert", téléfilms dont elle a également écrit les scénarii et les dialogues. En 2011, Laurence anime un nouveau jeu sur TF1, "Money drop", adapté du concept britannique "The million pound drop".



Par la suite, elle revient pour de nouvelles saisons de Fan des années 70, 80 et 2000 et présente "Le Meilleur de l'humour," une émission qui revisite les plus grands humoristes français. Laurence a aussi écrit cinq livres et de nombreux sketchs, notamment pour Sylvie Joly et Jean-François Derec.