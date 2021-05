Biographie de Laurence

Eliminée au 35ème jour d'aventure - Koh Lanta 2010.



Laurence a 37 ans et est monitrice de fitness à Lausanne en Suisse. Elle a 2 enfants.

Laurence aime prendre soin de ses clientes comme d'elle-même.



En participant à Koh Lanta 2010, Laurence a voulu montrer qu'elle était beaucoup plus qu'une petite blonde sympa, et aller au-delà des clichés.



Maman comblée de deux petits garçons, la douce Laurence rêvait pourtant de l'aventure Koh-Lanta pour mettre un peu de piment dans sa vie bien rangée et prouver de quoi elle était capable. Laurence revient pour la nouvelle édition de Koh Lanta plus déterminée que jamais.