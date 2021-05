Biographie de Laurent Maistret

Eliminé lors de l'épreuve des poteaux - Koh Lanta 2011, Laurent a 32 ans et est mannequin dans le Val de Marne (94). Il a 1 enfant.



Cet aventurier a remporté 1 victoire dans les épreuves. Mannequin et danseur de salsa, Laurent sait profiter de son physique avantageux... Mais la vie en pleine nature, très peu pour lui ! Il a d'ailleurs une peur panique de tous les insectes !

Il revient pour la nouvelle édition de Koh Lanta plus déterminé que jamais.

En 2016, Laurent Maistret participe à l'émission "Danse avec les Stars". Il dansera avec la sublime Denitsa Ikonomova.

SHOW D'OUVERTURE : Pour le premier grand show en direct de la saison 7, Laurent Maistret et Denitsa Ikonomova ont dansé une samba sur "Lean On" (Major Lazer).

PRIME DU 22 OCTOBRE 2016 : Pour cette deuxième semaine de compétition, Laurent Maistret et Denitsa Ikonomova ont dansé une valse sur "Everything I Do" (Bryan Adams).

PRIME DU 29 OCTOBRE 2016 : Une danse contemporaine pour Laurent Maistret et Denitsa sur « Papaoutai » (Stromae).

PRIME DU 5 NOVEMBRE 2016 : Un jive pour Laurent Maistret et Denitsa sur "Can't Hold Us" (Maklemore & Ryan Lewis).



PRIME DU 10 NOVEMBRE 2016 : Un paso doble pour Laurent Maistret et Denitsa sur « O Verona ».

PRIME DU 19 NOVEMBRE 2016 : Une rumba pour Laurent Maistret et Denitsa sur « Lettre à France » (Michel Polnareff).

PRIME DU 26 NOVEMBRE 2016 : Un mambo pour Laurent Maistret et Denitsa sur « Time of My Life » (Dirty Dancing) suivi d'un chacha sur « Can You Feel It » (Jackson Five).

PRIME DU 3 DECEMBRE 2016 : Une contemporaine en trio pour Laurent Maistret, Denitsa et Loïc Nottet sur « Runnin » suivi d'un foxtrot sur « Stranger in the Night» (Frank Sinatra).

PRIME DU 10 DECEMBRE 2016 : Une rumba pour Laurent Maistret et Denitsa avec Fauve sur « Stay » (Rihanna) suivie d'un quickstep pour leur 2è danse sur « Sing Sing Sing »



FINALE DU 16 DECEMBRE 2016 : Un chacha en finale pour Laurent Maistret et Denitsa sur « Uptown Funk » (Bruno Mars) suivi de La danse « rédemption » aux rythmes d'un paso doble sur « O Verona »et pour finir un freestyle, l’ultime danse de Laurent Maistret et Denitsa sur « Every Breath You Take » (The Police)

Laurent Maistret et Denitsa Ikonomova sont les grands gagnants de cette 6è saison de danse avec les Stars