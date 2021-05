Biographie de Laurent Mariotte

Ma Bio Express :

Journaliste culinaire, ce fils d'agriculteur originaire des Vosges a obtenu brillamment son CAP de cuisinier en juillet 2005, après avoir suivi les cours de l'Ecole Ferrandi à Paris.



Amoureux de la cuisine, il est devenu une référence dans différentes émissions culinaires à la télévision sur TF1 depuis 2008 avec le programme court "Petits plats en équilibre" diffusé chaque jour à l’heure du déjeuner et avec "Les petits plats dans les grands" à Noël 2011. Il a également animé sur TMC "Jamie Oliver au secours des cantines" et "Un resto dans mon salon" ou encore, sur Cuisine+, la première émission de cuisine en temps réel « 24 minutes chrono ».



Depuis septembre 2007, il est le chroniqueur culinaire de France Info, où chaque samedi, il présente « À toutes saveurs ».



Il est également l'auteur de plusieurs livres de cuisine (Revisitez vos classiques, Mes recettes faciles et bluffantes, A toutes saveurs produits de saison et recette inratables) dont dernièrement Mes petits plats printemps-été et Mes petits plats automne-hiver. Il est également directeur de la collection « Régalez-vous » chez Solar.