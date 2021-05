Biographie de Laurent-Pierre Lecordier

Jeune Mauricien âgé de 20 ans, Laurent-Pierre est passionné de musique depuis tout petit. Il apprend la guitare à 7 ans, en regardant des vidéos sur Internet. Il commence à chanter quelques années plus tard, seul dans sa chambre puis devant des amis, qui l’encouragent à faire des concerts.



Pour rassurer ses parents sur son avenir, il met de côté sa passion et se consacre à ses études. Le baccalauréat en poche, il est enfin libre de se concentrer sur la musique et enchaîne les concerts dans les bars, hôtels et boîtes de nuit de l’Île Maurice.



Malgré une notoriété locale, le jeune homme de 20 ans, est conscient qu’il est difficile de faire carrière sur son île natale et rêve de plus grand.



En participant à The Voice, Laurent-Pierre part à la conquête de la France et veut voir s’il a sa place dans la musique.





TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : « Toi et Moi » - Guillaume Grand

Titre interprété lors des battles face à Claudio Capéo "Malthilde" Brel



Titre Interprété lors de l'épreuve ultime face à Slimane et Lica "When I Was Your Man" - Bruno Mars - talent éliminé