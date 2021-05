Biographie de Lauviah

En voyant un spectacle de chant sur la place de la mairie de sa ville il y a 3 ans, Lauviah a une révélation et décide de prendre des cours de chant.



Mais Lauviah est aussi une rappeuse. Pour ses 9 ans, sa grande sœur lui offre une place de concert pour Sexion d’Assaut. Véritable déclic, sa passion commence là et, depuis, la jeune fille en a fait sa particularité.



Aujourd’hui, elle fait partie d’un groupe dans lequel elle joue de la guitare et de la basse, tout en étant au chant.



Après avoir suivi toutes les saisons de The Voice Kids, Lauviah est fière d’y participer en proposant sa propre version du titre de Maître Gims « Est-ce que tu m’aimes ? », qui, elle l’espère, convaincra les coachs.





Équipe : M Pokora

TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : "Est-ce que tu m'aimes ?" (Maître Gims)

Titre interprété lors des battles face à Tamillia et Jeanne : "Four five seconds" (Rihanna / Kanye West / Paul McCartney)



Tamillia remporte la battle. L'aventure The Voice Kids s'achève pour Lauviah.