Biographie de Law'

18 ans - Paris (75)



TITRE CHANTÉ : "Something Got a Hold on Me", Etta James

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE QUENTIN BRUNO : "Chou Wasabi" (Julien Doré feat Micky Green)

TITRE CHANTE A L'EPREUVE ULTIME : "Tainted Love" (Soft Cell)



C'est à l'âge de 5 ans, que cette jeune fille originaire d'Alès, commence à prendre des cours de piano et de danse : elle ne s'arrêtera plus. Véritable bourreau de travail, Law' cherche à se perfectionner dans les trois arts qui la passionnent : le chant, la danse et la comédie. Elle enchaîne les concours, et remporte tous les prix, régionaux et nationaux en danse, mais le chant n'est jamais loin.

Pendant plus d'un an, elle forme un duo avec un ami guitariste. Mais ce n'est qu'à son arrivée à Paris, il y a un an, qu'elle prend ses premiers cours de chant.



Cette artiste aux influences américaines n'a qu'une idée en tête : rivaliser avec les plus grands. Law', toujours à la recherche de rencontres artistiques veut montrer, à travers The Voice, qu'elle peut aussi exceller dans le chant.