Biographie de Léa Tchena

19 ans - Choisy-le-Roi (94)



TITRE CHANTÉ : "Wasting my Young Years"

TITRE CHANTE AUX BATTLES CONTRE M'AILE : "Nothing compares to you"(Sinead O'Connor)



Née d'un père malgache libanais et d'une mère franco-italienne, tous deux musiciens amateurs, Léa baigne dans la musique depuis son enfance.

Il a fallu du temps à la jeune fille avant d'oser chanter en public, car elle a longtemps souffert d'un gros manque de confiance en elle. C'est grâce au piano que Léa prend de l'assurance et commence à se produire en public, seule, mais aussi avec son père et son frère.

Elle fait ses premiers pas dans des festivals, des scènes ouvertes, des bars...



Aujourd'hui, étudiante au conservatoire, elle participe à The Voice pour se confronter à l'avis de professionnels. Confiante, elle veut avant tout se faire plaisir sur scène.